Dolce compleanno per la Perla verde

Dolce festa a Riccione. Si avvicina il 103esimo compleanno della città, tanto tempo è passato da quando è iniziata l’autonomia amministrativa nel 1922. Quest’anno ‘Buon compleanno Riccione’ unisce CiocoPaese e Sogna Riccione Sogna in tre giorni di festa tra arte, musica, sapori dal borgo al mare.

Ad aprire le danze ci penserà Cioco Paese, dal 17 al 19 ottobre. Per l’occasione gli studenti del liceo artistico Volta-Fellini porteranno l’arte tra le vetrine del borgo. Venerdì sera si aprirà con Moreno il Biondo e l’orchestra Grande Evento. Al sabato toccherà ai Moka Club. Apriranno entrambi i concerti le allieve delle scuole di musica di Riccione. Domenica si chiuderà con la torta celebrativa di Riccione.

Sogna Riccione sogna è attesa il 19 ottobre in piazzale Ceccarini. L’evento propone un laboratorio urbano aperto e creativo con concerti, live painting, laboratori e performance che trasformeranno il centro in uno spazio vivo e partecipato. Nel pomeriggio esploderà la creatività giovanile e saranno protagonisti anche gli studenti del liceo Volta-Fellini. A curare la preparazione e il servizio del dolcetto celebrativo, simbolo dolce della ricorrenza, saranno gli studenti dell’Alberghiero Savioli.