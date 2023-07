Dolce vita al Grand Hotel Il mondo s’incontra in terrazza

Grandi ospiti i pomeriggi di estate nella cornice del Grand Hotel. Tornano gli appuntamenti della Terrazza della Dolce Vita, i salotti culturali ideati e organizzati da Giovanni Terzi e Simona Ventura (a partire dalle 19, ingresso gratuito, con prenotazione alla mail: [email protected], oppure al telefono: 054122122). Trenta protagonisti per 12 incontri, giornalisti, sportivi, esponenti della politica, nomi dello spettacolo che si danno appuntamento a partire da domenica fino al 10 agosto nella terrazza dell’hotel riminese. Tema della rassegna di è "L’amore salverà il mondo". Si comincia domenica con una serata che si snoda tra il regista Pupi Avati e la conduttrice Paola Perego. Lunedì sarà la volta giornalista Massimo Giletti, con il direttore di Lonely Planet, Angelo Pittro, mentre l’1 agosto siedono nel salotto l’attrice Marisa Laurito e la scrittrice Fiamma Nirenstein. Il 2 agosto arriva l’attore e regista statunitense Anson Williams, celebre per aver interpretato il personaggio di Potsie nella serie Happy Days, con lui anche il bassista Saturnino e la cantante Corona. Leroy Gomez e Ferrini sono gli ospiti del 3 agosto. Il 4 si incontrano il pilota motociclistico Giacomo Agostini e l’imprenditore Matteo Zoppas. Si continua il 5 agosto con Tiberio Timperi e la cantante Gary Low. Il 6 il conduttore Francesco Vecchi presenta il libro "Non dobbiamo salvare il mondo". La serata si concentrerà sul telefilm degli anni 80 con Anson Williams. Il 7 agosto Giovanni Terzi intervista Giulio Terzi di Sant’Agata, diplomatico e senatore, il giornalista Andrea Gattolin e Svetlana Tikhanovskaya, leader dell’opposizione bielorussa. Si prosegue l’8 con Piero Chiambretti e monsignor Giulio Dellavite. Il 9 un salotto al femminile sul tema della violenza, Simona Ventura dialoga con l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace, il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro. SI finisce il 10 agosto con il pilota Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini.