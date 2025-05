Dolce weekend con la Sagra delle ciliegie

È una festa popolare e gustosa. Ritorna più dolce che mai la Sagra delle ciliegie a Pietracuta di San Leo: tre giorni di festa da oggi a domenica tra musica, gastronomia, giochi per i più piccoli e il tradizionale raduno della Vespa. La sagra ha origini antiche. Nasce da quella distesa di ciliegi fioriti a Pietracuta (nella zona detta Antaneta), centinaia di alberi che producevano fino 100 quintali del frutto. Da qui alla festa il passo è stato brevissimo. I ciliegi oggi sono diminuiti sensibilmente ma Pietracuta ne continua la tradizione e la festa. Organizzata da San Leo 2000 in collaborazione con l’associazione Pietra&20, la sagra alzerà il sipario oggi alle 18 con l’apertura degli stand gastronomici, con la ’regina’ ciliegia in tutte le sue varianti. Alle 22 saliranno sul palco i Moka Club, poi si ballerà fino a tardi con il dj Matteo Mack. Domani il raduno della Vespa e alla sera le note dei Rotti per Caso e il dj Simone M. Domenica ancora tanta musica, tra cui il concerto dei Cugini dei Cugini di Campagna (alle 17), band di San Leo e alle 22.30 il grande show dei fuochi d’artificio.