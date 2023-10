Dolcetti e scherzetti: nell’Isola di Halloween il tunnel del terrore

"Isola di Halloween, Dolcetto o scherzetto?": si avvicina la data dell’evento più atteso da ragazzi e bambini. Che si terrà martedì prossimo nel cuore commerciale di Bellaria, ovvero l’Isola dei Platani, dalle 9 alle 19. Che per l’occasione diventa Isola di Halloween, "fatti un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi, posta e vinci su fb isoladeiplatani". La gelateria Lollipop offrirà un gelato a tutti i bimbi in maschera. Alla stazione tunnel del terrore e laboratori per i più piccini. Eventi offerti dalla Banca del Tempo.