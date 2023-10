Dolcetti e selfie. Bellaria prepara. Halloween

Dolcetto o scherzetto? L’associazione Isola dei platani anche quest’anno si prepara per la festa di Halloween. Previsti per la giornata del 31 ottobre nuovi spazi di divertimento, giochi e promozioni. Grazie alla collaborazione con Banca del tempo ci saranno due eventi gratuiti. Dalle 16 alle 19.30, in piazza Gramsci, il tunnel del terrore e laboratori a tema per i più piccini. Alle 18.30 in via Torre 43 prevista invece la proiezione di un film da li brividi. La gelateria Lollipop regalerà un gelato a ogni bambino in maschera. E ancora: dalle 18.30 alle 19 in piazza Matteotti i bambini mascherati avranno la possibilità di estrarre dal ’calderone della strega’ uno dei premi (ben 39) offerti dagli organizzatori. Torna poi il concorso Fatti un selfie in maschera davanti alle vetrine dei negozi: verrà premiato il più votato sui social.