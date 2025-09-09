Dole lanciata verso la Supercoppa. Dell’Agnello: "Squadra brillante"

È una Dole da pokerissimo, quella che ha concluso la sua preseason domenica a Pistoia. Al Memorial Bertolazzi la squadra di Dell’Agnello, pur carica della considerevole mole di lavoro della settimana precedente, è apparsa brillante ed energica, capace di piazzare un break nei confronti dell’Estra in tante situazioni, quasi a comando. E allora ne è venuto fuori un eloquente 66-83 che vuol dire cinque vittorie in cinque incontri estivi. "Come nelle caratteristiche del periodo, è stata una partita che è andata un po’ a sprazzi – dice Sandro dell’Agnello -, però siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto nel complesso dei 40 minuti. Nel secondo quarto ci siamo un po’ ammosciati e siamo andati sotto ritmo, mentre nel terzo periodo siamo andati alla velocità che dovremmo sempre tenere. La partita lì ha preso la nostra parte ma più che il risultato, che in questo momento ha importanza relativa, mi sono piaciute diverse cose che abbiamo fatto in attacco e in difesa. Avevamo caricato molto nelle giornate precedenti, in questa settimana invece scaricheremo perché venerdì avremo la Supercoppa". Dunque, è distante ormai pochi giorni il primo appuntamento ufficiale dell’annata Lnp 2025 – 2026. Si giocherà venerdì al Pala De André di Ravenna, con la prima semifinale tra Cividale e Forlì in programma alle 17 (arbitri Marziali, Noce e Catani) e la seconda tra Rimini e Bologna alle 21 (Paglialunga, Bartolomeo e Dionisi). Domenica 14 è in programma la finale. I biglietti sono disponibili su Vivaticket, il costo è di 15 euro (posto unico). La Fortitudo Bologna è allenata da Attilio Caja, un ex biancorosso, e in preseason ha mostrato di essere una delle squadre più pronte dell’intera A2. La dimostrazione sta nell’ultimo successo su Scafati al Trofeo Maggiò, un significativo 94-80. Viaggia a gonfie vele anche la Dole e la giornata di oggi segna anche l’inizio della vendita libera degli abbonamenti, dopo l’iniziale fase di prelazione riservata ai possessori della tessera per l’annata 2024-2025. L’unico neo riguarda Gora Camara. Il centro, infortunatosi alla caviglia col Senegal nella seconda partita di Afrobasket lo scorso 14 agosto, è ancora ai box e in questo inizio di settimana verrà rivalutato per stabilire i tempi di recupero. La stagione è alle porte, Rbr spera di poter riavere prestissimo anche il suo centro, colui che dovrà dividersi i minuti da 5 con Alessandro Simioni. A meno che, come accaduto spesso in prestagione, in quel ruolo sappia ritagliarsi minuti importanti anche Leardini, giocatore di energia e grande utilità nella rotazione dei lunghi di Dell’Agnello. Presto il ritmo sarà vertiginoso, una squadra in salute è il primo requisito per puntare in alto.

Loriano Zannoni