Il dolore silenzioso di Andrea Delogu. “Per lei Evan era come un figlio”

Rimini, 30 ottobre 2025 – Ha interrotto le prove di Ballando con le Stelle ed è partita subito da Roma: Andrea Delogu, conduttrice e attrice, è a Rimini da ieri pomeriggio, poche ore dopo la tragedia che ha spezzato la vita di Evan, il suo amato fratellino. Ed è proprio lei che si sta occupando dell’organizzazione del funerale.

Il funerale di Evan a Bellaria

Un incidente stradale straziante, una sbandata con la sua potente Benelli che non ha lasciato scampo al ragazzo di appena 18 anni, figlio di Water Delogu e Livia Avram e fratello di Andrea. La moto è stata messa sotto sequestro, ma il magistrato non ha chiesto l’autopsia sul corpo del povero Evan. I funerali si svolgeranno venerdì 31 ottobre alle 15, al cimitero di Bellaria. Lì tutta la famiglia si stringerà per dare l’ultimo saluto “al mio bambino”, come ha scritto il papà sui social.

Il dolore del mondo della tv per Andrea Delogu

La conduttrice tv si è chiusa nel dolore e non ha pubblicato nulla sui social. Barbara D’Urso, come lei concorrente nel programma di Milly Carlucci del sabato sera, è stata una delle prime concorrenti a fare le condoglianze ad Andrea: “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”. A lei si rivolta in diretta tv anche Antonella Clerici che le ha mandato “un grande abbraccio” anche a nome dei tanti telespettatori che amano e seguono Andrea, “una ragazza speciale”. Anche Caterina Balivo, a La volta buona, ha voluto spendere qualche parola per lei: “In questo momento ha bisogno di vero affetto”.

Ballando con le stelle e La porta magica

Intanto, l’account X Cinguetterai annuncia la sospensione temporanea della trasmissione pomeridiana di Rai 2 La Porta Magica che la Delogu conduce. Per rispetto del lutto della presentatrice è stata cancellata anche la replica del mattino.

E’ altamente improbabile che la conduttrice sia in televisione sabato sera per la nuova puntata di Ballando con le stelle.

Alberto Matano: per Andrea era come un figlio

Il conduttore de La vita in diretta e ‘opinionista’ di Ballando con le stelle, Alberto Matano ha raccontato in televisione che per Andrea “Evan era come un figlio. Il ragazzo frequentava le scuole serali, come ha ricordato il padre sui social e il progetto era che lui si trasferisse poi a Roma perché Andrea potesse occuparsi di lui, ma così non potrà più essere”.

La grande famiglia Delogu

A Bellaria per l’addio a Evan si ritroverà tutta la grande famiglia Delogu. Sono tre i figli della famiglia allargata: la più grande è Barbara Peverelli, che vive a Milano, ed è figlia di Titti Peverelli. La stessa tutti, qualche anno dopo a San Patrignano, conosce Walter Delogu: i due sono i genitori della conduttrice Andrea. Walter Delogu ha poi avuto Evan assieme a Livia Avram.