Dolore cronico e disagio emotivo, il 13% soffre di depressione

Dolore cronico. Nel paese ne soffrono dieci milioni di persone, di cui 4 uomini e 6 milioni donne. Ieri è stato presentato da Fondazione ISAL il rapporto Istisan ‘Dolore cronico in Italia e suoi correlati psicosociali’ dall’indagine europea sulla salute. Presenta anche l’assessore alle politiche sociali Kristian Gianfreda. Il dolore cronico è una condizione che è presente nell’8% della popolazione di 18-44 anni, con un aumento al 21,3% tra i 45-54enni, al 35% tra i cosiddetti ‘giovani anziani’ (65-74enni), fino a raggiungere il 50% negli ultra-ottantacinquenni. Colpisce soprattutto le donna con percentuali superiori di oltre 15 punti tra gli anziani (65 anni e più). Nel complesso, il 60% delle persone adulte con dolore cronico in Italia è di sesso femminile. Emerge, inoltre, il forte impatto del dolore cronico sul disagio psico-sociale con incremento di disturbi depressivi e perdita di lavoro. Secondo la ricerca, il dolore cronico è più frequente nella popolazione che ha un livello di istruzione più basso. Nella classe di età 45-64 la prevalenza del dolore è del 19% per coloro che hanno un livello di istruzione alto per diventare del 22,7% in chi ha un’istruzione media e del 27,9% nei soggetti con basso grado di istruzione. "I divari di genere e di istruzione - osserva presidente di Fondazione Isal, William Raffaeli - segnalano un grave disagio sociale che deve far riflettere sulla necessità di predisporre una divulgazione degli stessi nell’ambito dei servizi sociali e sanitari così da attuare strategie di intercettazione dello stato di dolore cronico agli esordi della patologia e facilitare l’immissione in percorsi di cura". Un ultimo aspetto è legato all’impatto del dolore cronico sullo stato psicologico. I sintomi depressivi sono presenti nel 13,1% delle persone con dolore cronico.