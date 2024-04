Dolphins a Russi. Tigers a Granarolo

Riccione a Russi e Villa a Granarolo nella decima giornata di ritorno di Dr1. Le squadre tornano in campo dopo la pausa pasquale e, a otto giornate dal termine di questa lunga regular season, ecco gare particolarmente importanti. I Dolphins Riccione, un po’ in mezzo al guado tra una quota salvezza ormai raggiunta e playoff non proprio vicini, hanno stasera a Russi (ore 21.15) un’opportunità per guadagnare due punti contro l’ultima in classifica. Cruciale l’impegno dei Villanova Tigers, che domenica saranno a Granarolo (palla a due alle 18.45) contro la quarta della classe, quella che occupa l’ultimo posto utile per i playoff. Vincere significherebbe accorciare a due punti, perdere vorrebbe dire andare a -6 con lo 0-2 negli scontri diretti. La classifica: Argenta 40; Budrio e 4 Torri Ferrara 38; Granarolo 34; Villanova Tigers 30; Massa, Baricella e Riccione Dolphins 26.