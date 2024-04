Dolphins, bel successo a Forlimpopoli

Villanova Tigers ko e Riccione Dolphins vincenti nella 13ª di ritorno di Dr1. Villa perde in casa con l’International Imola per 69-82, col break decisivo che arriva a fine terzo quarto. Dal 51-50 Tigers, infatti, Imola infila un 10-0 per chiudere il periodo e non si volta più indietro.

Il tabellino: Raffaelli 13, Mussoni 6, Ceccarelli 2, Zannoni 16, Bomba 14, Polverelli 12, F. Guiducci 4, T. Guiducci 2, Buo, Bollini. All.: Amadori.

Bel successo invece per il Riccione di coach Ferro a Forlimpopoli.

Nel 57-65 conclusivo va segnalata la bella prova del gruppo, con quattro in doppia cifra, di fronte a una squadra di valore.

Il tabellino: Gardini 17, Russu 10, Del Fabbro 6, Rosario Cruz 12, Gori 10, Ka 4, Borla 4, Renzi 2, Capelli, Mariotti. All.: Ferro.