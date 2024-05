Dolphins, derby amaro. E così addio ai playoff

È nel derby di Villa Verucchio che i Dolphins Riccione perdono definitivamente la possibilità di arrivare ai playoff di Dr1 dopo un’entusiasmante rincorsa. I Villanova Tigers vincono nettamente nell’impianto di casa, aggiudicandosi il derby con un 90-68 maturato a partire dal secondo quarto. Dopo un primo periodo a tutto gas, con gli attacchi decisamente sugli scudi (28-24), Villa scappa con la zona e le triple di Raffaelli. A metà gara è 60-39, un vantaggio che si amplia alla sirena del 30’ (76-53) e rimane su dimensioni simili anche sul fischio finale. Vince Villa e Riccione deve dire addio alle ultime speranze playoff, con l’eventuale arrivo alla pari al 4° posto con Granarolo che premierebbe gli emiliani. Il tabellino, Villanova: Polverelli 6, Zannoni 28, Ceccarelli 5, Bomba 10, To. Guiducci 5, Mussoni 6, Zanotti 9 Raffaelli 20, Bollini 1. All.: Amadori. Dolphins Riccione: Renzi 4, Cruz 9, Gardini 25, Russu 19, Gori 3, Mainardi 2, Capelli 2 Mainetti, Ka 4, Borla, Mariotti. All.: Ferro.