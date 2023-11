Domani a Serravalle l’ultimo saluto a Giuseppe Arzilli

Verrà celebrato domani nella chiesa di Serravalle alle 15 il funerale di Giuseppe Arzilli, per tutti Pinuccio. Tre volte Capitano Reggente, gioielliere, collezionista d’arte, Arzilli è morto domenica scorsa all’età di 82 anni. "Tutti conoscevano ‘Pinuccio’ per la sua attività imprenditoriale – scrivono dal Pdcs, partito al quale si era iscritto nel 1955 – per la sua lunga militanza politica e i numerosi incarichi istituzionali ricoperti, per l’attaccamento al suo Paese e al Castello di Città. Partito per la Francia negli anni ’60, a soli 25 anni ha saputo dare vita, grazie alla sua passione per l’arte e l’artigianato a vari negozi, tra i quali Palazzo Arzilli, ospitando eventi culturali ed artistici di grande prestigio, immergendo generazioni di sammarinesi nella bellezza dei gioielli ai quali aveva dedicato la sua vita lavorativa".