CronacaDomani i funerali di Arrigo Lepri. Il ricordo commosso del figlio
5 set 2025
LORENZO MUCCIOLI
Cronaca
Domani i funerali di Arrigo Lepri. Il ricordo commosso del figlio

"Lunedì sera il mio babbo è stato improvvisamente richiamato ad un amore più grande di quello che eravamo capaci di dargli noi". Con queste parole Filippo Lepri ha ricordato il padre Arrigo Lepri, 83 anni, ex commercialista molto conosciuto a Santarcangelo (insieme nella foto). Oggi, alle 20.30, alla chiesa della Collegiata si terrà il rosario, mentre i funerali sono in programma domani alle 10.

La tragedia che ha visto coinvolto l’83enne si è consumata lunedì sera lungo la Statale 16 nei pressi di Igea Marina. Secondo la ricostruzione della polizia stradale di Rimini, Lepri stava viaggiando in direzione sud a bordo della sua Dacia Duster insieme a un amico. L’auto si è fermata in una piazzola di sosta: l’anziano è sceso, ha aperto il bagagliaio e ha detto al compagno di viaggio di "aspettare un attimo", spiegando che doveva "verificare una cosa".

Si è incamminato nel buio attraversando le due corsie, ha scavalcato il guardrail e raggiunto la fascia di vegetazione sul lato opposto. Dopo pochi minuti ha ripercorso lo stesso tragitto a ritroso, dirigendosi nuovamente verso l’auto. È stato allora che si è trovato davanti a una Range Rover, guidata da un giovane riminese, che non ha potuto evitarlo. L’impatto è stato violentissimo: il corpo dell’83enne è finito in carreggiata e altre auto in transito lo hanno investito. I soccorsi sono stati immediati, ma vani. La Statale è rimasta chiusa a lungo per consentire i rilievi e il recupero della salma.

