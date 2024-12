Domani il concerto di Natale

Si terrà domani sera – non questa sera come erroneamente indicato – il Concerto di Natale della Corale di Bellaria Igea Marina al Teatro Astra, diretto da Gilberto Casali, all’ultima direzione dopo 43 anni alla guida della compagine, e Giada Bastoni. Intanto continuano le visite di gruppo da parte di scolaresche e di singoli cittadini al tradizionale Presepe di pasta nella chiesa parrocchiale di Bordonchio. La singolare Natività, in mostra con esposizioni fotografiche, di arazzi della stamperia Pascucci e quadri sul tema del Natale di Cristo, sarà visibile fino al 6 gennaio (per prenotare visite di gruppo numero di telefono 0541.330070). L’associazione Bell’Arte allestisce, al centro Belli di Igea Marina, il concorso- mostra Dea Igea: oltre 120 opere tra dipinti e fotografie, visibili nei giorni festivi, da domani, giorno dell’inaugurazione, al 6 gennaio. La mostra sarà visibile nei giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.