Domani in centro torna la magia del presepe vivente

Torna la magia del presepe vivente a Santarcangelo. La rappresentazione, a cura della parrocchia della Collegiata, andrà in scena domani e partirà intorno alle 15 dal giardino dei Pratini, in via Ruggeri. Da qui il corteo con i (numerosi ) figuranti sfilerà lungo le vie del centro e arriverà poi, verso le 16,30, sul sagrato della chiesa Collegiata. Alle 17 la messa, celebrata alla Collegiata. A Santarcangelo quella del presepe vivente è diventata una tradizione da anni, interrotta solo a causa della pandemia. Sono attese tante persone alla rappresentazione.