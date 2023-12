Domani l’ultimo open day dedicato alle vaccinazioni

Ultimo open day. E’ prevista per domani, dalle 9 alle 16, l’ultima giornata dedicata alla campagna di vaccinazione contro l’Influenza stagionale. "A differenza dei precedenti appuntamenti – sottolineano dall’Iss – è altamente consigliato effettuare la prenotazione al Cup, telefonando al numero 0549-994889, onde evitare possibili attese". Attualmente sono oltre 3mila i cittadini sammarinesi, che hanno ricevuto

l’immunizzazione aderendo alla campagna vaccinale, compresi anche quasi 200 piccoli pazienti in età pediatrica. Come sempre, l’open day si terrà al punto vaccini dell’ospedale di Stato al piano -1 della Palazzina Ex Casa di Riposo.