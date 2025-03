Domani Motus Liberi mette a tavola gli iscritti: "Cresce sempre più l’impegno dei nostri giovani"

Il Podere Lesignano ha ospitato l’annuale cena dell’adesione di Domani Motus Liberi. Un appuntamento, molto atteso, di incontro e convivialità con gli iscritti e i simpatizzanti, con numeri e presenze in costante crescita. Importante ed emotivamente forte il momento di consegna a Simone Urbano, presidente della sezione giovanile, della bandiera realizzata con il logo di Domani Motus Liberi Giovani, che verrà collocata insieme a quella di D-ml e della Repubblica nella sede del partito. "Il tutto a riconoscimento del crescente impegno dei nostri giovani – dicono dal partito – che devono poter tornare ad avere fiducia nelle istituzioni del Paese, dopo un periodo di grave crisi morale della vecchia classe politica che li ha purtroppo gradualmente portati ad allontanarsi e a perdere interesse". Durante la serata, si è approfittato per tracciare un bilancio delle ultime attività e per fare il punto sulla situazione politica, "a fronte della sostanziale incapacità di questa maggioranza e del governo di dare risposte concrete ai problemi del Paese, risultando piuttosto impegnati a litigare per la spartizione di potere, di denaro pubblico e di nomine in favore dei rispettivi amici e associati. Noi continueremo a mostrarsi come centro di aggregazione di persone volenterose, segnale che il nuovo metodo di far politica e di concepire la cultura di partito venga apprezzato nel Paese, trovando conferma e sempre nuovo slancio".