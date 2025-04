Domani Motus. Liberi verso il Congresso

‘Se non io, chi? Se non ora, quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito’. E’ questo il titolo della seconda assemblea congressuale di Domani-Motus Liberi in programma il 9 e 10 maggio al centro congressi Kursaal. "Si tratterà di un momento politico particolarmente importante per il partito – spiegano – perché attraverso i lavori dell’assemblea congressuale verranno eletti i componenti dei principali organismi interni e il presidente, che guideranno il partito nei prossimi tre anni, oltre a venire espressa dagli aderenti la linea politica che D-Ml intende portare avanti nell’imminente futuro". Puntando soprattutto sui giovani. "L’apice di questo lungo lavoro è indubbiamente la Sezione giovanile del partito, recentemente formalizzata e presentata, in corso di consolidamento e in crescita: i nostri giovani, futura classe dirigente del Paese, devono potersi mettere in gioco, gradualmente conducendo le dinamiche politiche del nostro Paese verso logiche di confronto, superando quelle vecchie e contraddittorie mirate solo allo screditamento del prossimo e al mantenimento dello status quo".