Domani torna la festa dell’amicizia e compie 50 anni

Da domani a domenica in piazza Bertoldi a Serravalle torna la Festa dell’amicizia del Partito democratico cristiano sammarinese. Edizione importante quella dietro l’angolo, la numero 50. Un anniversario storico, che la Dc ha deciso di celebrare con un libro e con una mostra dedicata ai protagonisti e ai momenti salienti delle passate edizioni. Le serate politiche, come di consueto, si svolgeranno sulla Terrazza Ex-Ritrovo. Domani alle 21 ad aprire le danze in piazza Bertoldi sarà l’orchestra di Edmondo Comandini. Sabato spazio all’orchestra Pietro Galassi & Poker D’assi insieme alla Rimini Dance Company. Gran finale domenica con l’orchestra Matteo Tarantino accompagnata dai ballerini Mirco e Sandra. Da non perdere nel parco Dante Alighieri il

Live Festival.