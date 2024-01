Domani via ai lavori per la nuova rotatoria

In arrivo una nuova rotonda nell’incrocio tra le vie Pasquale Tosi, la vecchia Emilia e la Sp136, nel comune di Santarcangelo. Il cantiere sarà allestito da domani e il progetto è da tempo atteso per la messa in sicurezza dell’incrocio. La nuova rotonda è finanziata dal comune clementino e da quello di Rimini più dalla provincia. Nella prima fase non ci saranno consistenti modifiche alla viabilità: da domani a venerdì, dalle 7 alle 18, e sabato dalle 7 alle 13, gli operai saranno in azione per l’allestimento del cantiere e lo svolgimento dei primi lavori. Le vie interessate saranno infatti regolarmente percorribili in entrambi i sensi di marcia, con dei restringimenti solo per poche centinaia di metri e il divieto di sosta con rimozione forzata. Durante la manifestazione Sigep non ci saranno invece impedimenti al normale scorrimento del traffico. I lavori sulla sede stradale riprenderanno giovedì 25 gennaio e dureranno un paio di a conclusione di questa prima fase, Enel e Hera interverranno per lo spostamento e l’adeguamento dei sottoservizi.

Il progetto prevede l’arrivo di una rotatoria di 50 metri di diametro, al posto dell’incrocio con semaforo, leggermente disallineata rispetto all’asse di via Antica Emilia. Con il tombinamento di un tratto del fosso consorziale, è prevista anche la realizzazione di un breve percorso ciclopedonale in sicurezza comprensivo di due attraversamenti stradali, sulla SP136 e in via Tosi. Su questa rotonda l’investimento complessivo sarà di 950mila euro.

Rita Celli