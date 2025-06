Domenica arriva il triathlon. Traffico rivoluzionato e divieti

Domenica di sport a Bellaria con la nuova edizione della gara di triathlon, giornata da bollino rosso sulle strade. Il Comune ha predisposto i divieti e il piano per la viabilità. Prevista la chiusura – nell’imminenza e durante il transito degli atleti – tra le 9.30 e le 13.30 di piazzale Capitaneria di Porto, viale Pinzon, via Properzio, via Del Bragozzo, via Chiesa, via Fornace, via Donegallia, via Fermignano, via San Vito, via Ravenna, via Partinico, via Garibaldi, via Abba, via Ravenna, via San Vito, via Battisti, via Ferrarin, via Dei Saraceni, via Ovidio, via Nepote, via Pisani ciclabile, via Ennio ciclabile. Previsto anche il divieto di sosta, per tutta la giornata di domenica, in diverse zone, come via Properzio, via Del Bragozzo, via Chiesa, via Fornace, via Donegallia e altre ancora.