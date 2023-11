Domenica Babbo Natale arriva in ‘Giardino’. Viale Ceccarini fa festa con l’enogastronomia

Un giardino goloso. Con l’avvicinarsi al Natale, questa domenica inaugureranno il Giardino sul mare di piazzale Roma e il Food Christmas Experience in viale Ceccarini. Nel piazzale, attorno alla pista di pattinaggio, si accenderà la grande serra affacciata sull’Adriatico. Sarà qui che Babbo Natale, atteso domenica alle 17, accoglierà i bambini. Il Babbo più famoso si presenterà accompagnato dalle note della marching band ‘Xmas Trisax’ e da tre lama provenienti dal Podere Santa Pazienza di Santarcangelo. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nel weekend dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre, nei due sabati e domenica successivi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19, e tutti i pomeriggi dall’11 al 15 dicembre (16-19) e dal 18 al 22 dicembre (15,30-19).

Sempre domenica in viale Ceccarini inaugura il Food Christmas Experience con le casette in stile balneare dedicate alle proposte enogastronomiche riccionesi a cura del Consorzio di viale Ceccarini. Le casette del cibo resteranno aperte tutti i giorni fino all’8 gennaio dalle 10 del mattino alle 20; nei giorni festivi e dal 22 dicembre per tutte le feste. L’apertura al pubblico andrà dalle 10 alle 23.

Si accenderanno anche i Giardini Montanari. Il ‘Villaggio di luce’ propone le giostre e le attrazioni per i bambini, altro progetto in collaborazione con il Consorzio di viale Ceccarini.