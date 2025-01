Domenica e lunedì si prega per la pace

La Diocesi di San Marino-Montefeltro celebra la 58esima Giornata mondiale della pace con due celebrazioni eucaristiche presiedute dal vescovo Domenico Beneventi. Gli appuntamenti sono previsti per domenica alle 11 nella Cattedrale di San Leo e lunedì, sempre alle 11 nella Basilica di San Marino, quest’ultima trasmessa in diretta dalla San Marino Rtv. Durante le celebrazioni verrà consegnato da parte del Vescovo alle autorità politiche il messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale della pace, un momento significativo di riflessione e dialogo tra Chiesa e Istituzioni. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio per la Pastorale sociale e del Lavoro della Diocesi, si

inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni mondiali per la pace, particolarmente rilevanti nel difficile scenario internazionale attuale. Tutta la comunità diocesana, assieme alle proprie autorità politiche, è invitata a partecipare a questi due significativi momenti di preghiera e condivisione per la pace.