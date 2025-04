Domenica la Via Crucis

Coriano anticipa la Via Crucis. Domenica pomeriggio si svolgerà la Via Crucis con punto di ritrovo alle 17,30 al piazzale del cimitero di Coriano capoluogo. La rappresentazione è curata e organizzata dall’Oratorio San Sebastiano. Il percorso si snoderà tra il castello malatestiano, via Malatesta, piazza Mazzini davanti al Municipio, in via Garibaldi fino ad arrivare alla chiesa di Santa Maria Assunta. Il giorno prima, sabato, si terrà al teatro CorTe ‘Starr..insieme’. il ricavato dello spettacolo servirà alla realizzazione del campetto della parrocchia di Santa Maria Assunta.