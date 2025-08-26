Domenica nera per il secondo blackout

Cala il buio tra l’Abissinia e Misano Brasile. Domenica sera un nuovo blackout ha investito la zona sud della città e l’area al confine di Misano. Un’interruzione a macchia di leopardo nella zona a mare della ferrovia. Condomini, hotel e residence rimasti al buio mentre a poche decine di metri, in altri viali, c’erano turisti che si guardavano lo spettacolo dalle stanze illuminate.

A Riccione, racconta Cristina Berlini, albergatrice e consigliere di Federalberghi, "ci sono stati alcuni residence che sono rimasti al buio dalle 22 circa fino alle 2,20 del mattino. Chiaramente con tutti i disagi connessi. Da quanto si è visto il blackout ha investito la parte alta di viale San Martino, lasciando fuori da interruzioni di corrente elettrica le aree più vicine alla spiaggia". Oltre confine tutti al buio a Misano Brasile nella zona compresa tra le vie Sardegna, Arno e Tevere.

"Ci risiamo - commenta amareggiato il presidente dell’Aia, Massimo Leardini - anche domenica la solita serata di disagi. Mi hanno chiamato diversi albergatori anche per la lunghezza dell’interruzione elettrica. Ci sono volute più di quattro ore. Figuriamoci cosa può accadere in una struttura ricettiva senza illuminazione, con ascensori fermi, persone che devono rientrare in camere, sistemi elettronici di apertura delle stanze che vanno in tilt, caldaie che si rompono e tanto altro ancora. Così non va bene".

L’interruzione dell’energia elettrica ha colpito aree limitate se paragonate a quanto accaduto nella serata di giovedì. Ma la causa è la medesima. Giovedì era saltata, con tanto di fiamme e fumo, la cabina primaria di viale XIX Ottobre, dove si trova la sottostazione elettrica. Per cercare di tamponare un problema che ha riguardato buona parte di Riccione e Misano, E-Distribuzione aveva subito fatto arrivare quattro power-unit e altri gruppi elettrogeni, collegandoli alla rete esistente. Si tratta di una soluzione pensata per limitare i disagi e traghettare l’intera area fino alla rimessa in esercizio della cabina primaria. Tradotto, il problema è importante e le unità ‘volanti’ portate sul posto faticano a sostenere il fabbisogno energetico della zona. Tant’è che la stessa Enel fa presente che nei prossimi giorni potrebbero ripresentarsi blackout a macchia di leopardo nella zona mare tra i due comuni.

"Mi chiedo - riprende Leardini - cosa accadrebbe se ci fosse un blackout durante grandi piogge con le pompe che non potrebbero liberare sottopassi e locali interrati. Oppure cosa accadrà già in settimana quando si prevedono temperature fino a 35 gradi e ci sarà una forte richiesta energetica per i condizionatori". Non rimane che attendere la fine dei lavori alla cabina primaria di viale XIX Ottobre, prevista entro la settimana.

Andrea Oliva