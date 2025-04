Domenica tornano i Lincoln days

Torna il ’San Marino Lincoln day’ organizzato dalla Fratellanza San Marino-America. Da domenica e fino al 14 settembre l’appuntamento è fissato al Museo del Francobollo e della Moneta. Dove verranno esposte le copie della lettera scritta dai Capitani Reggenti ad Abramo Lincoln nel 1861 e della lettera di risposta del presidente americano. La mostra verrà integrata con materiale filatelico e numismatico che lega San Marino agli Stati Uniti, come lo sbarco sulla luna, il bicentenario Usa, francobolli e monete dedicati a vari presidenti come Roosevelt, Kennedy, oltre a Lincoln stesso. Si potrà inoltre visionare il percorso permanente allestito all’interno del museo, riguardante gli Stati Uniti d’America. Domenica alle 15 l’inaugurazione alla presenza delle autorità. Poi in collaborazione con l’Istituto musicale sammarinese, in Piazzetta Garibaldi si svolgerà un concerto con un quartetto archi e piano, che presenterà un repertorio con brani americani e sammarinesi-italiani.