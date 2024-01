Domeniche al Castello con le opere liriche di Giacomo Puccini

Dopo la pausa forzata, a causa della pandemia, tornano ’Le domeniche nel Castello’ organizzate dalla Biblioteca Popolare di Serravalle, con la collaborazione della banda di Serravalle. Quattro incontri di introduzione all’ascolto di musica lirica. Si parte proprio domenica, alle 15.30, all’Auditorium Little Toni, con La Boheme di Giacomo Puccini. Tutto il programma della 19esima edizione, in realtà, sarà dedicato al compositore italiano, nel centenario della morte. Infatti, domenica 14 gennaio spazio all’opera comica in un atto ’Gianni Schicchi’, il 21 sarà la volta della Turandot e il 28 gennaio della Tosca. "Anche quest’anno, visto il buon risultato degli anni precedenti, la Biblioteca Popolare di Serravalle – spiega il suo presidente Francesco Guidi – conferma la volontà di arricchire l’iniziativa di un contenuto umanitario. Si è deciso infatti, di chiedere un’offerta libera per una finalità di beneficenza".