Rimini
CronacaDomeniche in giallo: torna la Sagra della polenta
9 set 2025
RITA CELLI
Cronaca
Domeniche in giallo: torna la Sagra della polenta

A Perticara di Novafeltria le domeniche si tingono di... giallo. Il 14 settembre prenderà il via la 37esima Sagra della polenta. La festa sarà protagonista 4 domeniche consecutive, fino al 5 ottobre. A Perticara si potrà gustare la storica polenta preparata in grandi paioli. Una ricetta speciale: il suo impasto è fatto con una miscela di 13 diverse varietà di granoturco, macinate ad acqua. Un piatto da gustare nella versione ’classica’, accompagnata da ragù di salsiccia, oppure da quello al cinghiale e ancora nelle varianti con salsiccia e fagioli o funghi porcini. Insieme alla polenta tanti altri piatti tipici della tradizione. Una festa da gustare e non solo: ogni domenica si terranno passeggiate sul monte Aquilone e le visite al Museo Sulphur (il museo storico della miniera aperto dalle 10 alle 19), e poi mercatini, laboratori e animazione per bambini. Il 28 settembre la Mineral Expo, la mostra scambio di minerali e fossili. "In azione alla Sagra ci saranno ben 50 volontari – spiega Cesare Bianchi, il presidente della Pro Loco – A tutti loro va il grazie di tutta Perticara che dalla sagra riceve un importante indotto economico, turistico, sociale". La Sagra è in programma ogni domenica dalle 11.30, anche con maltempo. Una navetta gratuita parte da piazza Matteotti ogni 15 minuti per raggiungere i parcheggi, parcheggio gratuito al campo sportivo.

Rita Celli

© Riproduzione riservata

