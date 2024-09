Dominate the water chiude con il botto la tappa di Cattolica

Cattolica, 1 settembre 2024 – Un’altra grande giornata di sport ha chiuso questa mattina l’edizione 2024 di Dominate the water che ha superato il successo dell’edizione dello scorso anno. “Grazie ancora a Gregorio Paltrinieri e a questo evento con cui Cattolica si fa ambasciatrice non solo di uno sport bello come il nuoto in acque libere, ma anche di un tipo di sport sostenibile – commentano la sindaca Franca Foronchi e il vice sindaco Alessandro Belluzzi – Dominate the water ha portato la nostra città su una grande vetrina internazionale e confermato come il nostro territorio sia adatto a questa e a tante diverse discipline. Ringraziamo anche la Regione Emilia-Romagna per aver scelto di nuovo la nostra città e anche l’europarlamentare Stefano Bonaccini e il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi. L’obiettivo della nostra amministrazione è di rendere ancora più strutturale questa manifestazione e siamo già al lavoro per preparare una nuova entusiasmante edizione di Dominate the water”.

Questa mattina, i tantissimi atleti si sono ritrovati al villaggio DTW, nel tratto di spiaggia libera di piazza del Tramonto, per sfidarsi nella seconda prova di nuoto in mare percorrendo una lunghezza di un miglio marino.