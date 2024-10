Don Aldo Fonti saluta Viserba. Torna in missione in Venezuela

"Non piangete, mi raccomando! Non vi dico ‘adios’, ma ‘hasta luego’" .Nonostante la cordiale raccomandazione di don Aldo Fonti ai fedeli presenti alla messa di domenica pomeriggio, l’ultima da lui celebrata a Santa Maria a Mare, a Viserba, fra le panche erano tanti gli occhi lucidi di commozione. Persone di ogni età hanno affollato la chiesa per salutare il loro parroco e per sottolineare l’affetto e la gratitudine nei suoi confronti. "Un pastore che ha operato per l’unione delle varie realtà presenti sul territorio. – è stato detto durante la celebrazione – Nei suoi quindici anni di servizio a Viserba ha saputo creare un clima di ascolto e condivisione, con attenzione particolare ai malati, ai bisognosi, agli anziani e ai giovani." Arrivato in parrocchia nel maggio del 2009, dopo quasi trent’anni di servizio missionario in Venezuela, nella periferia più povera di Caracas, don Aldo ha raggiunto il pensionamento già nel 2023. Ma, nonostante l’età, non è ancora pronto per il riposo. Anzi, a 76 anni compiuti ha tanti progetti. Primo fra tutti, quello di ritornare in Venezuela per riprendere le fila del servizio che lo aveva impegnato da giovane. "Il Venezuela di oggi è molto diverso da quello che ho lasciato quindici anni fa. – ha detto durante la messa – Quindi il mio viaggio verso quei luoghi è un’incognita anche questa volta. Una cosa è certa: mi guida lo stesso entusiasmo di allora. D’altronde, così è la missione: ovunque e sempre." Raccomandando ai fedeli il sacerdote che lo sostituirà, il bellariese don Alessandro Pironi, 33 anni, che farà l’ingresso in parrocchia domenica prossima, don Aldo ha avuto per lui parole di affetto e sostegno: "Intravvedo per la nostra parrocchia e il paese in cui essa è inserita una nuova primavera. Io continuerò ad amarla come sempre, anche se non sarà con la presenza fisica." Il volo verso il Venezuela è previsto ai primi di novembre, ma, come indicato dal vescovo Nicolò, nel futuro di don Aldo ci saranno periodici ‘ritorni a casa’, con lo specifico compito di occuparsi della pastorale delle missioni diocesane. Un arrivederci, dunque. Sapendo che, anche da lontano i viserbesi lo sosterranno e gli vorranno sempre bene.

Maria Cristina Muccioli