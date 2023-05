Continua a Riccione la rassegna ‘Testimoni di speranza’. Il sesto incontro, in programma stasera ha come ospiti il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi e il suo amico, don Gianni Castorani, fondatore dell’associazione Sentinelle del Mattino di Pasqua e di una ‘Scuola di evangelizzazione’ legata al progetto Jeunesse Lumière di padre Daniel-Ange. Oltre a essere trasmessa come sempre online sul canale Youtube di Pregaudio (https:www.youtube.comwatch?v=pQCa3936-D8), questa volta la serata si tiene in presenza in viale Bramante al Punto Giovane, che organizza la rassegna con alcuni amici.

Già ospite di Testimoni di speranza, don Castorani presenta il suo libro ‘Una vita in più. Un cammino di rinascita e fede’. Racconta la straordinaria bellezza di una vita segnata da tanti sì, intrisa di incontri decisivi, episodi sconvolgenti e coincidenze che hanno dell’incredibile, se non letti con gli occhi della fede. Sarà l’occasione per ascoltare anche la testimonianza di vita del vescovo Anselmi.

ni. co.