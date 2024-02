Don Cavoli da San Giovanni al Giappone con la forza e il coraggio della fede

Da alcuni documenti nell’archivio della scuola abbiamo conosciuto un nostro concittadino, don Antonio Cavoli, nato nella campagna di S. Giovanni nel 1888. La grande fede della famiglia fece sbocciare in lui la vocazione, entrò nel seminario di Rimini, nel 1914 fu ordinato sacerdote e dopo poco tempo abbracciò l’ordine dei Salesiani, colpito dal loro metodo educativo. Fu inviato prima a Perugia e poi in Giappone dove, nel 1929, radunò un gruppo di ragazze e creò un luogo stabile di accoglienza per ammalati e bisognosi per poi fondare una Congregazione femminile, quella delle Suore della Carità del Giappone. L’ospizio presto si ingrandì e varie Case Religiose vennero create. La congregazione non si fermò in Giappone: don Cavoli nel 1956 inviò le sue Suore in Corea, in Bolivia e in Brasile. Questo nostro concittadino ci ha insegnato la forza e il coraggio della fede che lo hanno portato via da San Giovanni per far fiorire in Oriente una nuova realtà. Don Antonio morì a Tokyo nel 1972, ma il legame antico non si è spezzato e ogni tanto alcune delle sue suore tornano nella nostra cittadina a trovarci.

Anastasia Amicucci,

Delia Bucci,

Indira Emendatori,

Giulio Guidi

e Vittoria Leardini