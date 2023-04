Don Chisciotte chiude al Galli il progetto Deft

È in programma oggi alle 18 al teatro Galli la serata conclusiva della residenza coreografica Deft che si è tenuta dal 15 al 22 aprile nella sala musica e la sala del balletto del teatro riminese. Deft è un progetto didattico di alta formazione professionale, giunto alla seconda edizione, nel quale allievi amatoriali delle scuole di danza provenienti da tutt’Italia sperimentano per nove giorni la vita del ballerino formando un corpo di ballo.

Lo spettacolo sarà tratto dal Don Chisciotte e a interpretare i ruoli principali saranno i primi ballerini dell’Opera nazionale di Bucarest, Cristina Dijmaru, Bogdan Canila, Erina Yoshe. Coreografo e direttore di scena il Maestro Michele Vegis, ballerino del corpo di ballo della Scala di Milano dal 1998 al 2010, ora collaboratore come guest teacher e stage director con l’organizzazione di ‘Roberto Bolle and friends’. Assistente coreografa la maestra Renata Justino. Il progetto è ideato e realizzato da Riminisidanza e Royal Academy of Dance Italia, in collaborazione con il Comune di Rimini, e rappresenta un’occasione di valore formativo. Per questo motivo, la scuola istituzionale riconosce ai ragazzi che partecipano al progetto sia crediti formativi che la possibilità di essere inserito nel percorso alternanza scuola-lavoro. Prevendita biglietti su Liveticket.