Don Claudio Burgio parla ai giovani

Oggi, alle 18.15, alla Sala Montelupo di Domagnano, si terrà un incontro dal titolo ‘Non esistono ragazzi cattivi’, organizzato dal Dipartimento Istruzione della Repubblica di San Marino, indirizzato a genitori, educatori, insegnanti e cittadinanza. Un incontro che vedrà come relatore don Claudio Burgio, capellano del carcere minorile Beccaria di Milano e fondatore di Kayròs, l’associazione fondata nel 2000 a Lambrate, un quartiere periferico di Milano, su iniziativa di don Burgio, con l’obiettivo di offrire supporto e alloggio a minori in difficoltà segnalati dal tribunale per i minorenni, dai servizi sociali e dalle forze dell’Ordine. Seguiranno ulteriori due appuntamenti, venerdì, all’auditorium Little Tony destinati a ragazzi e ragazze della scuola media, della scuola superiore e del Centro di formazione professionale.