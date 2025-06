"Don Giancarlo premiato come santarcangiolese ad honorem: lo merita"

"Don Giancarlo è uno di noi, un santarcangiolese ’adottivo’ che ha fatto e continua a fare tanto per la città. Merita un riconoscimento speciale". Per questo Filippo Sacchetti, alla festa dei 60 anni di sacerdozio di don Giancarlo Del Bianco ha annunciato: "Lo premieremo santarcangiolese ad honorem. Non possiamo farlo cittadino onorario solo perché è già residente". Sacchetti ricorda i tanti meriti del parroco emerito "dal centro parrocchiale al Carnevale, alla cura della Collegiata, per la quale ha donato 30mila euro per il restauro".