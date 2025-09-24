Don Giorgio, un prete milanese per la chiesa di don Oreste Benzi

Don Renzo Gradara lascia dopo 13 anni la parrocchia della Grotta rossa. È la parrocchia storica di don Oreste Benzi e della comunità Papa Giovanni XXIII. Qui don Oreste tornava sempre, dopo le sue missioni all’estero e le sue azioni in strada. Qui è morto, il 2 novembre 2007. Qui è iniziato il processo di beatificazione. Don Renzo andrà alla parrocchia di San Giovanni Battista a Cerasolo, nel comune di Coriano, e collaborerà con don Osvaldo Caldari per la zona pastorale di Coriano. Al suo posto arriverà alla chiesa della Grotta rossa don Giorgio Salati (foto), storico membro della Papa Giovanni XXIII. Nato a Como nel 1962, ordinato sacerdote nel 1986, don Giorgio è stato molti anni in una casa famiglia della Papa Giovanni.

È stata la stessa comunità fondata da don Oreste a fare il nome di don Giorgio Salati, quando è stato chiaro che don Renzo Gradara avrebbe lasciato per andare in un’altra parrocchia. La diocesi di Rimini ha chiesto e ottenuto dall’arcidiocesi di Milano l’ok al trasferimento del sacerdote. Le celebrazioni dell’ingresso di don Giorgio alla chiesa della Resurrezione (così si chiama la chiesa della Grotta rossa) avverranno domenica 19 ottobre. La cerimonia d’ingresso di don Renzo alla parrocchia di Cerasolo si terrà l’8 novembre.