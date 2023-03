Don Giulio Liverani, prete e artista Vita e opere in scena al centro Belli

Un sacerdote artista che si è sempre battuto per contrastare povertà e ingiustizie. Si intitola ’Lo Splendore della Verità nella vita e nelle opere di Giulio Liverani’ il volume di Franco Staccoli e Giancarlo Moretti che sarà presentato domani alle 20.45 nella Sala ’Vittorio Belli’ di Igea Marina. Don Giulio Liverani nacque a Modigliana, in provincia di Forlì, nel 1935, morì ad Aquidabà, stato del Brasile, nel 1997. Durante la serata, gli autori ripercorreranno le tappe della intensa vita del sacerdote, mentre il critico e storico dell’arte Alessandro Giovanardi offrirà una guida alla lettura delle opere dell’artista. Il volume ha la prefazione del filosofo Massimo Donà, contiene interventi dei cardinali João Braz De Aviz e Matteo Maria Zuppi, di Margaret Karram e Jesús Morán Cepedano, presidente e copresidente del Movimento dei Focolari, del professor Maurizio Malaguti. In chiusura, è pubblicata una intervista al critico d’arte Alessandro Giovanardi, per la collocazione di Giulio Liverani nella produzione artistica contemporanea. "Giulio Liverani plasmava la terra da sacerdote e da artista – afferma Giovanardi – e ha tentato, nel limite della sua esistenza, di fornire esempi di figurazione sacra a un mondo cattolico a tutt’oggi in crisi sui temi della liturgia (intesa anche come fatto artistico), dell’architettura e dell’immagine. Liverani ha raggiunto il suo più sapiente risultato nelle forme e nei colori smaglianti nella Via Crucis realizzata per la chiesa di Sant’Agata, a Santarcangelo e nelle altre opere lì presenti, amorevolmente custodite ed esposte. Il ceramista si è forgiato un linguaggio personale, espressionista e simbolico. Guarda a Georges Rouault e a Marc Chagall".