Don influencer a Morciano: tutto esaurito

Grande accoglienza ed entusiasmo a Morciano nei giorni scorsi per la serata programmata con il super ospite Don Alberto Ravagnani, il prete influencer, ospitato all’interno della festa della parrocchia.

Alla fine sono state oltre 300 le persone intervenute, tra giovani ed adulti, ad un incontro formativo davvero profondo e coinvolgente per i ragazzi che ne hanno preso parte. Emozionanti le testimonianze di alcuni ragazzi che hanno accompagnato il sacerdote di Busto Arsizio. Dopo l’incontro pubblico Don Alberto Ravagnani ha condiviso un momento di preghiera con gli educatori di Azione Cattolica di Morciano che hanno organizzato la serata, rimanendo con loro poi per vivere anche alcuni attimi di musica e festa in condivisione con tutti i presenti.