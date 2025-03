Don Marco Foschi vince sugli sci

Don Marco Foschi, parroco di Igea centro, ha vinto la gara di sci per sacerdoti a Livigno, intitolata ’Il Signore scia con voi’ (scia con la "c"), evento in ricordo di don Stefano Bianchi. Organizzata da don Gianluca Dei Cas, la gara ha riunito preti appassionati di sci. "Una giornata di sport e spiritualità che ha unito i partecipanti in un clima di allegria e condivisione", spiegano i promotori. Il vescovo monsignor Anselmi non ha potuto essere presente ma ha dato il via libera a un nuovo appuntamento sulla neve: il 20 marzo, la diocesi si ritroverà a Sestola per una giornata sugli sci.