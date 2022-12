"Don Oreste rischiò la vita per liberarvi"

Un Natale tra gli ultimi, nel ricordo di don Oreste. Con la messa alla stazione con i senzatetto. E ieri la cerimonia celebrata dal cardinale Zuppi per festeggiare la liberazione dalla droga di 122 ospiti della comunità. Dopo la morte di un senzatetto di origine romena, trovato senza vita (la settimana scorsa) nel suo giaciglio di fortuna vicino alle Befane, volontari e operatori della Papa Giovanni XXIII sabato sera si sono riuniti per portare conforto e sorrisi ai clochard. Oltre 250 persone hanno partecipato all’iniziativa, svoltasi nel piazzale della stazione intitolato proprio a don Oreste Benzi. Durante la messa è stato abbattuto un muro simbolico, fatto con alcuni cartoni, "perché noi vogliamo dire no alla guerra, all’odio e alla violenza". Alcuni scatoloni sono stati ’trasformati’ poi in culle poste davanti all’altare realizzato per la messa, celebrata da don Marco Evangesti. Terminata la funzione, c’è stato un momento di brindisi e canti.

Non meno toccante la messa di ieri alla chiesa della Grotta rossa, celebrata dal cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, alla presenza del vescovo Lambiasi. E’ la festa del riconoscimento, con cui 122 ospiti della comunità (54 all’estero) hanno celebrato l’uscita dal tunnel della droga. "Essere liberi ci costa tanto. La vera liberazione è legarsi a Dio, alla comunità. Legarsi all’amore", ha detto dall’altare Zuppi. Che ha ricordato come "ci sono tante dipendenze che affliggono l’uomo. Io ho capito cos’era la dipendenza quando mi sono accorto che la prima cosa che facevo al mattino, dopo il caffè, era cercare una sigaretta". Zuppi ha citato più volte don Oreste definendolo "un liberatore. Più volte don Oreste ha rischiato la sua vita per liberare le ragazze dalla schiavitù della prostituzione e tante altre persone".

ma.spa.