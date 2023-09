Don Osvaldo arriva a Coriano

Dal santuario di Saiano alle parrocchie nel corianese. È il percorso che farà don Osvaldo Caldari dopo le nomine fatte dal Vescovo Nicolò Anselmi (nella foto). "Il vescovo – precisano dalla Diocesi – per rispondere a nuove necessità e offrire alle rispettive comunità una adeguata cura pastorale, ha deciso altre nomine e avvicendamenti". Per la pastorale di Coriano si prospettano importanti novità. Don Osvaldo Caldari, mantenendo il ruolo di rettore del Santuario di Saiano, è stato nominato parroco in solido insieme a don Stefano Sargolini, delle parrocchie di Ospedaletto, Cerasolo, Coriano, Passano e per il servizio pastorale alla Comunità di San Patrignano. La celebrazione di ingresso di don Osvaldo avverrà domenica 8 ottobre alle 21 a Coriano. Inoltre don Massimo Sarti, già parroco di Croce di Montecolombo, è stato nominato parroco anche delle parrocchie di Montescudo, Trarivi e S. Maria del Piano. Infine don Davide Pruccoli, parroco di Sant’Andrea in Besanigo, collaborerà con i sacerdoti della zona pastorale di Coriano e Montescudo. I sacerdoti potranno avvalersi della collaborazione dei sette diaconi che già operano sul territorio.