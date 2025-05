Don Paolo Conti festeggia i 50 anni da sacerdote con un libro: "Credo ancora in un domani migliore"

È il festeggiato, ma il regalo invece di riceverlo lo ha fatto lui. Un libro dal titolo Un canto nuovo, in cui ha raccolto riflessioni e pensieri. Esattamente 50 anni fa don Pierpaolo Conti fu consacrato sacerdote dall’allora vescovo Emilio Biancheri. Con lui, quell’anno furono ordinati altri 6 presbiteri, 4 dei quali ancora sul campo. "È trascorso mezzo secolo da quel giorno e voglio ringraziare per questo: tutti noi abbiamo conservato la fedeltà a Gesù e alla Chiesa". Nato a Coriano nel 1951, dopo aver svolto servizio in varie parrocchie e ricoperto diversi ruoli nella diocesi, don Paolo dal 2013 è parroco di Villa Verucchio. Inoltre insegna Introduzione all’Islam all’Istituto di scienze religiose ’Marvelli’ di Rimini e dirige l’ufficio diocesano di pastorale sociale. Per festeggiare i 50 anni di sacerdozio don Paolo ha fatto un regalo ai parrocchiani e agli amici, che gli hanno tributato un grande striscione sulla porta della chiesa: un libro. Chi si aspettava l’autobiografia del prete è rimasto stupito: Un canto nuovo è una profonda disamina sull’attualità e sul futuro, fin dall’immagine di copertina. Dopo 50 anni di sacerdozio, don Paolo continua a cercare con spirito aperto e passione i segni di una possibile rinascita. "Per la prima volta, sia il vescovo sia il Papa sono più giovani di me… Comunque io penso ancora al futuro e credo sia mio compito abitare questo inquieto presente con l’impegno di favorire strade di vita e di bene per il domani".

m.c.