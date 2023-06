Don Romano, una festa per i 60 anni di sacerdozio

Domenica mattiina don Romano Nicolini ha celebrato i suoi sessant’anni di sacerdozio nella sede scout "Orsa Maggiore" in via Madonna della scala, assieme al gruppo scout Rimini 2. Nei suoi numerosi anni di servizio, don Romano è diventato una guida spirituale per i ragazzi e le ragazze del gruppo, di cui fa parte da oltre 50 anni, continuando a servire ed accompagnare i giovani lungo il loro cammino spirituale e scoutistico. Nel corso del suo sacerdozio è diventato un’istituzione anche per la città di Rimini, baluardo della lingua latina, si è impegnato nella divulgazione di questa lingua ormai sconosciuta, ma tanto radicata in noi e nella nostra cultura, cercando di farla conoscere soprattutto ai più giovani fondando l’associazione "Pro Latinitate", promuovendone l’insegnamento nelle scuole. La mattinata è iniziata con la celebrazione della messa, tenuta da don Romano stesso, nella storica sede del gruppo, ricordando nell’omelia, i valori dello scoutismo: fratellanza, aiuto e unione. Al termine della celebrazione è stato allestito un rinfresco per festeggiare assieme ai ragazzi, capi e genitori.