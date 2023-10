Donate agli alunni di Cattolica 170 borracce di alluminio

Una scuola sempre più plastic free: un obiettivo di educazione civica che l’amministrazione comunale cattolichina punta a realizzare coinvolgendo in prima linea gli stessi alunni. E così, anche quest’anno, ai bambini e alle bambine dei servizi per l’infanzia di Cattolica e a 13 classi di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Filippini è stato fatto dono di preziose borracce "green" riutilizzabili da adoperare in classe e durante i pasti al posto delle tradizionali ed inquinanti bottigliette di plastica. A consegnarle, classe per classe nei plessi Filippini, Torconca e Carpignola, è stato l’Assessore alle Politiche educative Federico Vaccarini. Oltre 300 le borracce consegnate, 170 quelle in metallo con il logo dei servizi educativi del Comune.