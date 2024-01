Donate alla Caritas una quindicina di coperte fatte a mano

L’Associazione "Col Sorriso" a fine dicembre ha consegnato alla Caritas di San Giovanni in Marignano delle coperte di lana per le persone in difficoltà in questo inverno alle porte. "Tutte le coperte – sottolinea la Presidente Raffaella Rossi – sono state realizzate a mano da un gruppetto di circa 15 amiche che noi chiamiamo affettuosamente "Ragazze Col Sorriso", perché lo sono veramente, sempre gioiose ed entusiaste . Tutte quante si sono rese disponibili alla realizzazione di questo importantissimo progetto, ognuna di loro ha messo a disposizione la propria manualità, la propria creatività, il proprio entusiasmo nel creare e realizzare coperte".