"Donate il 5 per mille ai servizi sociali"

Dal 5 per mille risorse preziose per gli interventi a favore di disabili, bambini, anziani e famiglie in difficoltà. Negli ultimi 8 anni sono stati (in media) 350 i santarcangiolesi che hanno deciso, tramite la dichiarazione dei redditi, di donare ai servizi sociali di Santarcangelo il 5 per mille. Una scelta che ha permesso di devolvere 76mila euro. E anche quest’anno il Comune ha avviato la campagna di comunicazione per invitare i santarcangiolesi a fare questa scelta. I soldi devoluti verranno destinati a finanziare progetti per contrastare le nuove povertà e interventi a sostegno delle persone più fragili.