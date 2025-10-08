Donatella guida il bus: "Un sogno da bambina, ho trovato me stessa"

Chi l’ha detto che quello del l’autista è un lavoro da uomo? Sugli autobus targati Start Romagna che corrono per Rimini, il numero delle donne alla guida sta crescendo sempre di più, cercando di colmare un gap con i colleghi maschi che però è ancora molto accentuato. Oggi in provincia le autiste sono 17, su un totale di 259. Un numero ancora basso, ma che è in costante crescita. "Tre anni fa erano meno di una decina mentre oggi sono raddoppiate". A dirlo è Donatella Grande, 33 anni e autista da tre, venuta Rimini per inseguire il suo sogno, quello di fare della guida il suo lavoro.

Grande, come è nata l’idea di fare questo lavoro?

"Da una grande passione. Ricordo che da bambina vedevo questi grandi mezzi che si muovevano sulle strade e rimanevo a bocca aperta. Poi quando c’è stata la possibilità di rendere tutto ciò il mio lavoro non ho perso tempo".

Come è andata?

"Sono nata a Catanzaro, ho sempre lavorato nell’attività di famiglia, fino a quando mi sono imbattuta in un annuncio di lavoro di Start Romagna. L’azienda offriva la possibilità di conseguire la patente D (quella per gli autobus) in azienda e di iniziare a lavorare con loro".

Quindi non ha perso tempo e ha fatto i bagagli.

"Si, mi sono attrezzata per cambiare vita e inseguire il mio sogno. Sono arrivata a Rimini da sola, con i miei bagagli e tanta voglia di imparare; col tempo ho comprato casa e direi che mi sono ambientata molto bene".

Già da piccola voleva fare questo lavoro?

"Si, ogni volta volta che passava un autobus mi fermavo a guardarlo e immaginavo come sarebbe stato guidarlo".

A volte si pensa che questo sia un lavoro per uomini, lei come risponde?

"Non lo credo affatto. Anzi, lo vedo come un lavoro molto elegante, fatto su misura per una donna. Quando sono entrata in azienda, le donne non arrivavano neppure a dieci, nel giro di tre anni il numero è raddoppiato".

Come la fa sentire questo dato?

"Si sta colmando il gap lavorativo tra uomo e donna. L’azienda punta molto su questo. Con me sono stati tutti subito disponibili, facendomi sentire come a casa dal giorno uno".

Per quanto riguarda la sicurezza, si sente mai a disagio durante le corse?

"Paura mai, magari timore. In Start c’è la possibilità per le donne di non fare la notte e io ad esempio non la faccio. Alla fine occorre essere vigili e non cercare lo scontro".

Cosa le piace di più del suo mestiere?

"Sembra scontato, ma guidare, stando da sola a pensare. Questo è un lavoro che ti permette di stare molto tempo con te stessa, mettendo a posto le idee".

Federico Tommasini