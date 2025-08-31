Donato un nuovo ecografo per lo screening

Vale oltre 37mila euro l’ecografo composto ultramoderno che nei giorni scorsi è stato donato all’Azienda Usl della Romagna da parte dell’associazione Crisalide Adocm Odv, presieduta da Pia Vignali, ed elaborato e fornito dalla ditta Bast Medical Srl di Santarcangelo. Un ecografo destinato all’ospedale Infermi di Rimini e più precisamente alla sua unità operativa di prevenzione oncologica dell’ospedale, per offrire in questo modo alla popolazone femminile del territorio uno strumento più conformante con cui elaborare diagnosi e, eventualmente, individuare in tempo possibili complicazioni di salute. Lo strumento di ultima generazione dispone di un pacchetto alimentato dall’intelligenza artificiale, impiegata appositamente in moderne applicazioni senologiche, del valore di oltre 30mila euro, oltre a una sonda lineare da quasi 5mila euro e la componente stampante.

La donazione è stata dunque formalizzata in questi giorni una volta accetata la regolarità tecnica dello strumento e avvenuta la determina da parte dell’Ausl con cui viene sancita la donazione e la messa in funzione dell’ecografo ultra moderno con cui il personale sanitario del reparto di prevenzione oncologica potrà ora compiere una più accurata, tempestiva e dunque maggiormente efficace attività di screening sulla popolazione femminile in provincia di Rimini.