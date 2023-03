Donazione di organi Nasce a Bellaria Adob Romagna

Nasce a Bellaria Adob Romagna, "associazione per la donazione degli organi e il dono biologico". Mosso da questa considerazione si è riunito, nella città di Panzini, un gruppo eterogeneo di cittadini, fondando, lo scorso 11 marzo, l’Associazione per la Donazione di organi e il dono Biologico in Romagna (Adob Romagna). "Il dono volontario, libero e consapevole di diverse parti del corpo, che abbiamo definito dono biologico – dice Giorgia Brugnettini, imprenditrice e Presidente di Adob Romagna – risponde sia al principio di tutela del benessere psico-fisico e sociale dei singoli cittadini in condizioni di disagio, sia alla necessità di mantenere alto il livello di espressione della responsabilità e reciprocità sociale che, in base ai principi di solidarietà, vede le persone e le comunità coinvolte verso un unico obiettivo: il benessere di tutti". "Quindi non solo la promessa di donare, al termine della nostra vita terrena, gli organi e i tessuti a scopo di trapianto terapeutico".