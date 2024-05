Donini: "Opposizione diserta consiglio dell’Unione. Borghini? Nella sua lista c’è la destra estrema"

La segretaria del Pd di Santarcangelo, Paola Donini, spara a zero contro il centrodestra e in particolare contro Montevecchi e Borghini. "Montevecchi lascia la Lega accusandola di essere troppo poco di destra ed è sempre in piazza a sostenere l’Alleanza Civica di Barnaba Borghini – dice la segretaria – Il candidato si definisce un civico ma in lista entrano gli ex leghisti Fiori e Stanchini, e lunedì ha disertato anche il consiglio dell’Unione dei comuni Valmarecchia in cui si decidono tutte le politiche sociali di vallata e in cui il centrodestra clementino è sempre stato assente negli ultimi anni: è questo il civismo 4.0?". La Donini è un fiume in piena: "La realtà è che di civico c’è ben poco, nella lista di Borghini, forse c’è più certa politica di destra estrema. Non è possibile che anche questa volta nessuno dell’opposizione di Santarcangelo si sia presentato al consiglio dell’Unione. Dimostra tutto il disinteresse sui temi civici e legati al sociale, che passano dal consiglio dell’Unione. Essere civici significa lasciare da parte le ideologie politiche e concentrarsi sul territorio. Nessuno è invece più ideologico di Borghini e la sua lista. Borghini si candida ad amministrare la città senza adempiere il suo dovere istituzionale e tradendo il mandato affidatogli dagli elettori 5 anni fa".